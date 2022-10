(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Collegio 7 Latvè ufficialmente iniziata e DavideMaggio.it torna a monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. In virtù del cambio del perimetromisurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.18 ottobreIl Collegio ? martedì 18 ottobre: 980.000 – 5.9% martedì 26 ottobre 2021: 1.719.000 – 8.5% Il ...

DavideMaggio.it

Gli anni corrono, così come gli. Per Maria De Filippi le stagioni sono sempre in crescendo. I suoi format vanno che è una meraviglia e anche quest'anno si registrano crescite nei rilevamenti Auditel. Uomini e Donne al ...La prima puntata (appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) è stata ricca di emozioni eCon il ritorno del pubblico che, dopo gli anni ... Ascolti TV: i debutti della stagione 2022/2023 confrontati con quelli dell’anno precedente