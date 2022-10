Ricchi e Poveri | morto a 80 anni Franco Gatti

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) –, storico componente dei, èall’età di 80. A confermarlo all’Adnkronos il manager Danilo Mancuso. Il cantante si è spento a Genova. Dopo il febbraio del 2020, che segnò la reunion sul palco del Teatro Ariston con la storica riconciliazione tra Angela Brambati e Marina Occhiena,è tornato con isolo per una serata celebrativa della band su Rai1. La pandemia ha impedito, infatti, la realizzazione di alcuni concerti speciali che la band avrebbe dovuto realizzare subito dopo l’apparizione a Sanremo del quartetto ritrovato. Negli ultimi duesul palco comeavevano continuato ad esibirsi solo ...

Agenzia ANSA

L'ADDIO - 'È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco', è l'addio che gli hanno riservato gli altri componenti della band. I quattro si erano ritrovati eccezionalmente sul palco dell'Ariston ...Franco Gatti , storico componente del gruppo dei, è morto. Gatti è stato nel gruppo fin dagli inizi, ovvero quando era composto da quattro elementi. Gli altri tre erano Angela Brambati , Marina Occhiena e Angelo Sotgiu . In seguito ... E' morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...E' morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. L'annuncio arriva dai componenti del gruppo: "È andato via un pezzo della nostra vita" ...