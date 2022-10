Reazione a Catena | chi ha vinto oggi | Le Salse Miste | montepremi e parola vincente di martedì 18 ottobre 2022

(Di martedì 18 ottobre 2022). E’18e la settimana è ancora lunga ma come sempre ci terrà compagnia per i prossimi giorni l’imperdibile, il quiz game che appassiona i telespettatori e allena la mente. Alla conduzione c’è sempre lui: Marco Liorni, mentre a sfidarsi ci sono due squadre: da una parte le campionesse di ieri sera “Le”, dall’altra i “Bro-Grammi”: “Le” VS “I Bro-Grammi” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E dida indovinare. Solo una delle due ...

Share del Preserale Marco Liorni è il 're' del preserale, il suo '' è il programma più visto, battendo 'Caduta Libera' di Gerry Scotti. La tv di Urbano Cairo confidava in Caterina ......reggiano alle vetrerie di Murano L'opposizione italiana al Nutriscore Immediata lada ... Dopo alcune associazioni di consumatori francesi ora il patron dellaLeclerc parla di "infernale ...Record di ascolti per la nuova edizione di “Uno Mattina”, in onda con una formula completamente rinnovata rispetto alle stagioni passate. Condotto da Massimiliano Ossini, il programma del mattino di R ...Le bollette già pagate da gennaio a settembre dal complesso degli enti territoriali, in un panorama che abbraccia anche regioni e sanità, segnano aumenti del 44,3% alla voce «energia elettrica» e del ...