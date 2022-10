Parlamento | i nuovi capigruppo di Senato e Camera

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi va definendo la nuova squadra di governo, con il centrodestra impegnato negli accordi sui ministri che andranno a comporre il prossimo esecutivo (“siamo a un ottimo punto” ha risposto ai cronisti la premier in pectore, Giorgia Meloni), oggi è stata la volta dell’elezione deidi. Questa la composizione secondo quanto emerso finora dalle votazioni.– Ilre Luca Ciriani è stato eletto per acclamazione capogruppo Fdi a palazzo Madama. Licia Ronzulli è stata eletta per acclamazione, su indicazione di Silvio Berlusconi, capogruppo di Forza Italia al. Ronzulli è stata votata all’unanimità. Massimiliano Romeo è stato confermato capogruppo della Lega. L’assemblea del gruppo Partito democratico – Italia democratica e ...

Superata, non senza qualche evidente tensione, la fase che ha visto l'elezione deipresidenti ... Dal giorno della sua entrata ine fino al termine della legislatura ha fatto parte ...Inentrano per la prima volta le truppe dei Pro - Vita. Tra cimiteri dei feti e ministeri anti - gender, sono loro il nuovo volto della destra italiana. Fratelli d'Italia ha assorbito il ...