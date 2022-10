Modello 770 2022 | chi deve trasmetterlo e come farlo entro il 31 ottobre

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arriva la scadenza per il770/per i sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta si identificano con coloro che, per disposizione di legge, sono obbligati al pagamento di tasse imputabili ad altri soggetti, primi fra tutti i lavoratori dipendenti. Dal momento che i sostituti si fanno carico di corrispondere all’Erario tasse dovute da altri, possono rivalersi su questi ultimi, trattenendogli l’ammontare delle imposte.Tutto questo accade,noto, con i lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, infatti, trattiene in busta paga gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), addizionale regionale e comunale.Le somme in questione vengono poi riversate all’Erario conF24.L’esigenza di certificare all’Agenzia Entrate l’ammontare delle ritenute operate ...

Il Quadro DI del/2022 deve essere compilato da coloro che nel 2021 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative . I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ...... per i redditi inclusi nel730 precompilato era fissata allo scorso 16 marzo , mentre resta confermata la possibilità di effettuare la trasmissione telematica con ilper le altre ...Il Quadro DI del Modello 770/2022 va compilato seguendo le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall' Agenzia delle Entrate . Ecco come fare per compilare il Quadro DI del Modello 770 del 2 ...Il modello 770/2022 relativo al 2021, la cui scadenza di trasmissione telematica è prevista per il prossimo 31 ottobre, risente delle disposizioni contenute nel Dl 3/2020 (legge 21/2020). Si tratta de ...