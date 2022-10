(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott. (Adnkronos) - Blitz stamani aldi.? All'entrata della sede, che si trova nella centralissima in via Libertà, sono stati affissi dei manifesti con le immagini dei 'lager libici' ed è stata apposta una targa con su scritto: 'torturatori Libia'. Un'azione di disobbedienza filmata e rivendicata attraverso un volantino da 'Le donne e gli uomini di buona volontà del Nuovo Mediterraneo'. Nelle immagini del, di cui l'Adnkronos è entrata in possesso, si vedono alcune persone con indosso tute bianche e il volto coperto mentre affiggono sulle pareti esterne delmanifesti con le immagini die le scritte 'lager libici' e 'torturatori'. All'ingresso delè stata ...

Adnkronos

... La Russia potrebbe usare icome "arma divisiva" in questa "guerra ibrida": lo ha detto la ... altre reale come unmilitare. Importante polo logistico per l'Armata al confine ucraino , la ...La polizia maltese supportata da agenti del Detention Service ha compiuto stamani il quintocontro iclandestini organizzato in poco più di un mese nelle zone a più alta densità multietnica del paese. Oggi sono stati 25 gli arresti di persone provenienti da India, Bangladesh, ... Migranti, raid in Consolato libico a Palermo Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Blitz stamani al Consolato libico di Palermo. All'entrata della sede, che si trova nella centralissima in via Libertà, sono stati affissi dei manifesti con le immagini ...Nella difesa dei confini dall'arrivo dei migranti si è prepotentemente inserita l'industria delle armi, che di fatto controlla le frontiere.