L’Atalanta ritrova Zapata | allenamento in gruppo | può tornare con la Lazio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 ottobre 2022) Bergamo. L’infermeria delinizia a svuotarsi. Sabato è stata la volta di Berat Djimsiti, in panchina nel match contro il Sassuolo a quasi due mesi dalla frattura del perone. Domenica, contro la, è atteso anche il rientro di Duvan, che oggi ha mosso il primo passo deciso verso il ritorno in campo. L’attaccante colombiano ha lavoorato parzialmente innella seduta diche si è svolta nel pomeriggio di martedì a Zingonia. Se non ci saranno ricadute o altri imprevisti, nei prossimi giorni svolgerà sessioni complete insieme ai compagni e sarà di nuovo nella lista dei convocati per il prossimo impegno. Un’indicazione in questo senso la potrebbe dare l’amichevole che si giocherà al Bortolotti giovedì pomeriggio contro il Ponte San Pietro. Non è comunque detto che l’ex ...