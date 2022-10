Jungkook | cappello venduto per 10milioni di won

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si dice che ilche indossava, cantante e compositore sudcoreano, sia statoper 10 milioni di won. Il venditore ha pubblicato un post in una comunità online, su un sito di trading usato, intitolato ”Vendere cappelli indossati dallo stesso BTS”. Il post diceva: ”I BTS stanno cercando di fare passaporti per la diplomazia e passaporti. Quando ho visitato il dipartimento, l’ho lasciato nell’area d’attesa. Non ci sono state telefonate o visite per sei mesi dopo aver denunciato l’oggetto smarrito, quindi l’acquirente ha acquisito la proprietà”. Criticato per aver rivendicato la proprietà, certificando il suo ”ID ufficiale del dipendente” del Ministero degli Affari Esteri e sostenendo che sono trascorsi sei mesi dal momento in cui lo ha acquisito. Il venditore ha detto di aver acquistato ...

K-Pop News Inside

...Valentino Couture ed Ella King in un completo due pezzi anni Settanta (accompagnato da un... Bianco, con accenti brillanti per Min Yoongi e Jung Hoseok , blu per Park Jimin e Jeon, ......Valentino Couture ed Ella King in un completo due pezzi anni Settanta (accompagnato da un... Bianco, con accenti brillanti per Min Yoongi e Jung Hoseok , blu per Park Jimin e Jeon, ... Il cappello di BTS Jungkook del Ministero degli Affari Esteri non è nell'elenco degli oggetti smarriti... Venditore=dipendente Impossibile confermare - K-Pop News Insde IT