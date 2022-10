Inter in vendita | viaggi sospetti in California per Zhang | i dettagli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nelle ultime due settimaneavrebbeato diverse volte inper incontrare possibili acquirenti Steven, presidente dell’, avrebbeato diverse volte inper incontrare possibili acquirenti per la cessione del club nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, fino ad oggi è stata sempre presa in considerazione l’idea di cercare un nuovo partner e ci sarebbero già varie candidature da Stati Uniti e Regno Unito , come anticipato anche dal Financial Times pochi giorni fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio L'è in, incarico a Raine Group e Goldman Sachs La valutazione dell'da parte dei proprietari, la famiglia Zhang - il presidente Steven Zhang, è il figlio di Zhang Jindong, ...La premessa è necessaria, per capire l'ennesima giornata di indiscrezioni sulla possibiledell'. L' Inter è in vendita Ne è certo il Financial Times che ha evidenziato come la società nerazzurra abbia dato mandato a Raine Group e Goldman Sachs per trovare un possibile acquirente.