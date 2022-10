Il Giugliano ferma la corsa del Pescara | 1-1 al Partenio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlcentra il terzo risultato utile consecutivo e arresta ladel, una delle pretendenti alla promozione diretta nel girone meridionale di serie C. Succede tutto nel primo tempo, una frazione concitata caratterizzata da due gol e un’espulsione. Primo episodio degno di nota al 13? quando i campani conquistano un calcio di rigore e guadagnano contestualmente la superiorità numerica. Milani nella circostanza si vede sventolare in faccia il secondo cartellino giallo in meno di un quarto d’ora e deve già salutare la partita. Dal dischetto Rizzo non sbaglia e porta avanti i gialloblu. Il, nonostante l’handicap numerico riesce ad alzare la pressione e a pareggiare con una bella conclusione di Aloi che termina la suaall’incrocio dei pali. Nel ...

NapoliToday

Ildi Raffaele Di Napoli , tra le sorprese della competizione, affronta il Monterosi di ... ma il direttore di garatutto per fuorigioco di De Rosa. Al 6' si sblocca il parziale in ...... sempre utilizzando i mesi in cui l'attività teatrale è, fino a ottobre. Il primo stralcio, ...tecnici comunali dell'Area Opere pubbliche ed esecuzione da parte della Edil Domus srl di... Serie C/Girone C - Il Giugliano sblocca col rigore di Rizzo, Aloi timbra l'1-1 per il Pescara nel suo vecchio stadio. Espulsi Milani e De Rosa Giugliano (4-3-1-2) Sassi; Scanagatta, Zullo, C.Poziello, Gomez; Ceparano, Gladestony, De Rosa; Ghisolfi; Kyeremateng, Piovaccari. In panchina: Viscovo, ...Giugliano (Napoli) - Prima avevano preso di mira una farmacia, poi hanno deciso di fermarsi davanti a un tabacchi. L'obiettivo era quello di mettere a segno ...