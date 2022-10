Ferrero allo stadio per la Samp? Finisce in disgrazia | nel tunnel degli spogliatoi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Colpo di scena: al Ferraris lunedì c'era anche l'ex presidente blucerchiato Massimo, per vedere la partita tra la vecchia squadra da lui gestita, ladoria, e quella del suo cuore, la Roma. Alla fine la vittoria se l'è presa José Mourinho, mentreha dovuto lasciare in anticipo lodi Genova perché minacciato da circa un centinaio di ultras di casa, che hanno lasciato la Sud per cercare di raggiungerlo in tribuna. Da qui, una fuga documentata da alcune immagini provenienti direttamente dalla pancia di Marassi. Dove si vede l'ex presidente scortato dalle forze dell'ordine, che cercano di farlo uscire da qualche uscita secondaria. La rabbia dei tifosi, Lanna prova a fare da paciere "Uomo di m**a,uomo di m**a". È il coro che i tifosi della ...

Lacerante. E' questo l'aggettivo più diffuso nel mondo Sampdoria per definire il blitz di Ferrero allo stadio durante la partita contro la Roma, un'improvvisata, all'insaputa di tutti, a cominciare dai quattro membri del Cda, il presidente Lanna, il vice Romei e i due uomini dei conti, ... Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria, ha parlato di un Marco Lanna un po' provato dalla situazione in casa blucerchiata