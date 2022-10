Cede un giunto | chiuso dalle 14 il ponte di Sedrina

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 ottobre 2022). A causa del cedimento di undi dilatazione il viadotto di14 di martedì 18 ottobre. Lo comunica Anas che ha quindi predisposto lo stop al traffico di entrambe le corsie in direzione di Villa d’Almè. “A seguito di sopralluogo tecnico per la verifica del cedimento deldi dilatazione in gomma armata, a partire14 di oggi, sul cavalcavia della statale 470 ‘della Valle Brembana e del Passo San Marco’, dal km 14,000 al km 13,600, verrà predisposta la chiusura della corsia in direzione di Villa d’Almè – spiega Anas -. Per consentire le lavorazioni in piena sicurezza si predisporrà la chiusura sia delle corsie di marcia lenta ed emergenza. Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale non appena terminate le ...