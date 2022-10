Wta Guadalajara 2022 | vittorie per Azarenka e Andreescu | out Cornet

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ cominciato il Wta 1000 dicon i match di primo turno. Subito in campo tante big nella prima giornata, dove non sono mancate le sorprese ma neppure le conferme. Vikasupera in due comodi set la lucky loser Avanesyan e si qualifica per il secondo turno, dove sfiderà la prima forza del seeding Badosa nel remake della finale di Indian Wells 2021. A sfidare la testa di serie numero 2 Sabalenka sarà invece la russa Samsonova, che ha vinto un bel match contro Kanepi ed ha alimentato il suo sogno Wta Finals, remoto ma aritmeticamente possibile. Giornata molto positiva per il Canada, che si gode ledi Biancae Rebecca Marino, rispettivamente contro Teichmann e Li, mentre Marta Kostyuk travolge la bielorussa Sasnovich per 6-1 6-3. Infine, la sorpresa del giorno è ...

PROGRAMMA DEL TORNEO MONTEPREMI TABELLONEPRIMO TURNO (1) Badosa BYE Azarenka vs S. Zhang Tomljanovic vs Contrera Gomez Linette vs (13) Keys (11) Haddad Maia vs Siniakova Rogers vs ...