Scoperti 397 falsi braccianti agricoli nel Foggiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022)

Durante controlli compiuti con ispettori dell'Inps in societa' agricole di Cerignola (Foggia), la guardia di finanza ha scoperto l'esistenza di 397 falsi braccianti agricoli registrati per 67.517 giornate lavorative mai eseguite e che sono servite a giustificare l'indebita erogazione di indennita' per un importo di oltre due milioni e 285 mila euro. I 5 imprenditori sono stati denunciati dai finanzieri della Compagnia di Cerignola a seguito dei controlli effettuati congiuntamente con gli ispettori dell'Inps nei confronti di società agricole.