Pensioni | con Quota 41 ci sarà l' inserimento di una soglia | ecco quale

L'ipotesi a cui starebbe lavorando Giorgia Meloni , ribattezzata "Quota uomo", permetterebbe di andare in pensione già a 58 - 59 anni di età e35 anni di contributi, ma perdendo fino al 30% dell'...... i lavoratorirapporto di collaborazione coordinata e continuativacontratti attivi alla ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104,e news Ricevi ogni giorno ...Si fa un gran parlare in questi giorni di opzione tutti o opzione uomo da associare alla già esistente opzione donna. Giorgia Meloni, leader FdI, parrebbe infatti orientata in questa direzione per rif ...Introdurre una soglia di età alla riforma permetterebbe di ridurre l'impatto della stessa sui conti pubblici Nel mare di ipotesi che in questi giorni si moltiplicano per quanto concerne la prossima ri ...