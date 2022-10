Paola Egonu ci mostra ciò che non vogliamo vedere

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La pallavolo è crudele: pur essendo uno sport di squadra le responsabilità non sono equamente distribuite. Se sei la migliore giocatrice al mondo e hai la palla per andare 2-1 nella semifinale di un campionato del mondo, non hai diritto di sbagliare. È una vita che ripeti gli stessi gesti, gli stessi salti e gli stessi attacchi sulle stesse diagonali, nelle stesse geometrie. Ogni giorno ti alleni per quello. Questa però è la crudeltà della pallavolo, come degli sport fondati sulla ripetizione del gesto: si può finire per sbagliare, nel momento più importante, una cosa che facciamo da tutta la vita. Così,, la migliore pallavolista al mondo – o insomma, una delle migliori due o tre – sbaglia l’attacco che avrebbe portato l’Italia sul 2-1 della semifinale contro il Brasile. Non è il primo errore della sua partita. Alla fine primo set aveva ...