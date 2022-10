Meloni-Berlusconi | il confronto si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Com’era prevedibile che accadesse (del resto l’opportdi poter governare, da queste parti non è così scontata), l’atteso ‘’ in seno alla coalizione del centrodestra, tra Giorgiae Silvio, riferiscono fonti interne a due schieramenti “si èin undidie di“.“Si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle consultazioni con Mattarella” Dunque, proseguono sia da Fi che da Fdi, “Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Si parla di tetto al prezzo del gas; del faccia a faccia; delle accuse del Terzo polo contro Pd e M5S; della povertà in ...Roma 17 ottobre 2022 Il Presidente di Forza Italia Silviosi è recato nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa per incontrarsi con la Presidente di FdI Giorgia, la quale lo ha accolto nell'atrio del palazzo al suo arrivo. Il ...(Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Non voglio essere scortese ma sto salendo perché l’incontro si è tenuto qui sopra ne sapete più voi di ...Uniti da Mattarella. È questa la notizia che esce dall’atteso incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni nella sede di Fratelli d'Italia. Lo sgarbo del mancato voto a Ignazio ...