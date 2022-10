Lecce e Fiorentina si dividono la posta | un gol per tempo nel posticipo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si è conclusa la decima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, due squadre molto altalenanti. In particolar modo non è stato entusiasmante l’inizio della squadra di Vincenzo Italiano, reduce da un campionato di altissimo livello. Ildovrà raggiungere la salvezza. Ilin campo con Ceesay, Banda e Strefezza, larisponde con Jovic, Kouame e Gonzalez. La partita si apre subito con l’infortunio di Jovic, entra Cabral. Al 38? lapassa, ma il gol di Cabral viene annullato per fuorigioco. Al 43? la gara si sblocca, a sorpresa a favore dei padroni di casa: in gol Ceesay. Nella ripresa latrova subito il pareggio con un colpo di testa di Kouame, il migliore in campo. Finisce 1-1, la ...