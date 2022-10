Calcio | Juve Venti giorni di stop per Bremer

Circa 20 giorni per il pieno recupero di Bremer. E' la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il difensore brasiliano della Juventus, una ...Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il brasiliano TORINO - Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J - Medical hanno ...Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il brasiliano TORINO (ITALPRESS) - Gli esami diagnostici ai quali ...Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia si ...