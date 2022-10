Ultime Notizie – Maneskin | a luglio 2023 concerti all’Olimpico e a San Siro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Iin concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 20e a San, a Milano, il 24del prossimo anno. La band, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, annuncia le due date speciali nel tour mondiale del prossimo anno: “Facciamo i nostri primi stadi”, annuncia Damiano David, frontman della band. Dal 26 ottobre, con la tappa di Città del Messico, isaranno impegnati nel tour nordamericano che durerà fino a metà dicembre e che si chiuderà a Las Vegas. Neltoccherà all’Europa. Via da Pesaro il 23 febbraio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione