Osimhen | «Kvara? Non avete ancora visto niente | in allenamento è molto meglio di così»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nel post partita di Napoli-Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, autore di uno dei tre gol segnati dalla squadra di Spalletti. Cosa significa aver vinto una partitadifficile? «Innanzitutto complimenti alla squadra e anche al Bologna, è un’ottima squadra. Spalletti alla fine del primo tempo mi ha dato la carica giusta per uscire e vincere la partita, sonoimportanti questi tre punti. Il gol che ho segnato anche questa sera? E’importante per me segnare in questo stadio, perché l’atmosfera è straordinaria. Sono contento di aver contribuito ad aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a spingere per alimentare quest’atmosfera». Dopo il gol sei andato a festeggiare con Raspadori, lo hai salutato dandogli il cinque. «Raspadori lo adoro letteralmente. Mi ...

13 minuti fa 85': occasione per il Napoli!, saltando di testa nell'area piccola, non riesce a schiacciare bene la palla che finisce sul fondo. 19 minuti fa 78': di nuovo! Il georgiano ...49 - NAPOLI IN VANTAGGIO!! LOZAAAAANOOOOOOOO!! Sul tiro ribattuto dinon ci arriva ed il Chucky si fa trovare pronto, spedendo la palla in porta! 2 a 1 per gli azzurri! Gioco ... Osimhen: "Kvara Non avete visto ancora nulla" Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Anzitutto complimenti alla squadra per questo risultato. E complimenti anche al Bologna, ...Meret 5 - La prima vera giornata negativa di questa stagione. Non ha colpe sul primo gol mentre è tutto suo quello di Barrow che complica la gara dei compagni, calcolando male il rimbalzo del pallone ...