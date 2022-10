Live Inter-Salernitana 1-0 | Lautaro segna al primo tentativo

(Di domenica 16 ottobre 2022) L?è reduce dal pareggio di platino di Barcellona in Champions League, laviene dalla vittoria in extremis col Verona e arriva a Milano con un rinnovato...

Diretta- Salernitana: cronaca10' - Dia va a terra in area nerazzurra dopo un contatto con Calhanoglu: protesta la Salernitana, l'arbitro lascia correre. 1' - Partiti! Al Giuseppe Meazza ...Sono 5 le sfide in programma oggi nella decima gironata di campionato. Alle 15 Lazio Udinese, e alle 18 Napoli - Bologna. In serata Verona - Milan. Ieri successi dell'Atalanta, della Juve e ...