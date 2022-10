Il Napoli conferma che non esistono riserve

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ritorna Osimhen, dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, e va subito in rete. L'attaccante azzurro subentra a Raspadori all'inizio della ripresa e al 70? è suo il gol che firma la vittoria delcontro il Bologna. Una nuova vittoria per gli azzurri di Spalletti, la decima di fila, e una nuova statistica positiva che vede illa squadra che è andata in rete con sette giocatori subentrati, più di qualsiasi altra formazione nei maggiori campionati europei. 7 – Ilha segnato sette gol con giocatori subentrati in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei cinque grandi campionati europei in corso. Staffetta.#Bologna pic.twitter.com/6cFvVLEAU6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 16, 2022