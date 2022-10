GUIDA TV 16 OTTOBRE 2022 | MINA SETTEMBRE | SCHERZI A PARTE | I TALK TRA FAZIO E GILETTI

(Di domenica 16 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –(1°Tv) Serie Tv S2E5-623.40 – Speciale Tg1 Rubrica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.20 –Intrattenimento con Enrico Papi00.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – NCIS Los Angeles (1°Tv) Serie Tv S13E10 21.50 – Bull (1°Tv) Serie Tv S6E12 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.25 – Jurassic World: Il Regno Distrutto Film 23.55 – PressingShow Rai 3 Rete 4 20.00 – Anteprima Che Tempo Che FaShow21.15 – Che Tempo Che FaShow con Fabio23.30 – Tg3 Mondo ...

