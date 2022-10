Elon Musk dice che SpaceX continuerà a sostenere le spese per mantenere il collegamento Internet con Starlink in Ucraina

Non ci ha mai provato negli ultimi 8 anni e non ha intenzione di cambiare rotta adesso, nemmeno incitato da un coro angelico che va daa Papa Francesco. Invece di fare come Tamerlano e ...Ne è una dimostrazione la recente discussione sull'uso di Starlink in Ucraina, o meglio, su quantopossa e voglia permetterne l'uso in Ucraina. Attualmente nel Paese la connessione tramite ...Un secolo dopo l’invenzione della parola che indica gli androidi, si discute ancora se la tecnologia sia amica o no ...Elon Musk è uno degli uomini più ricchi del mondo. La sua "umile dimora" sembra una città, dotata di ogni confort. In questo articolo vi illustreremo tutti i dettagli della sua magnifica casa.