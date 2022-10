Accelerazione La mossa decisiva di Salvini | perché può cambiare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sull'Autonomia la Lega fa sul serio. Quella che ad alcuni era sembrato un ritorno al passato un po' raffazzonato allo scopo di raccogliere qualche voto in più al Nord, in realtà fa parte di un piano ben preciso portato avanti da Matteo. Un piano che - a quanto ci risulta avrebbe subito un'dopo il voto, piuttosto deludente, raccolto al Sud. Questo non vuol dire che la Lega abbia rinunciato alla sua dimensione nazionale, bensì che le regioni storiche quali Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, torneranno a fare da azioniste principali nelle strategie leghiste. Si spiegano così le mosse di questi giorni e quelle che segneranno l'ingresso nel governo Meloni. Andiamo con ordine. Ieri per la Lega è stato il grande giorno di Lorenzo Fontana eletto alla quarta votazione presidente della Camera (il secondo esponente della Lega ...