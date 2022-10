Pagelle Atalanta-Sassuolo 2-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la decima giornata di. Al Gewiss Stadium la sblocca Kyriakopoulos nel primo tempo con un gran bel tiro al volo, poi arriva l’immediato pareggio di Pasalic, quindi a inizio ripresa è Lookman a firmare il gol vittoria che vale anche la momentanea vetta della classifica. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS: Sportiello 6.5; Okoli 6.5, Demiral 5.5, Scalvini 6.5; Soppy 6 (80? Zortea sv), Koopmeiners 7, De Roon 7, Maehle 5.5 (80? Ruggeri sv); Pasalic 7 (64? Ederson 6); Muriel 6.5 (67? Hojlund 6.5), Lookman 7 (67? Boga 5.5). In panchina: Malinovsky, Djimsiti, Rossi, Bertini. ...

Match divertente nel primo tempo, con l'che si rende veramente pericolosa al 14': il pallonetto di Pasalic davanti Consigli però non sblocca il risultato. La partita si incattivisce un po' ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: ... Primavera 1, Atalanta-Fiorentina: le pagelle dei nerazzurri Andrea CONSIGLI 6,5: disinnesca un insidioso cross basso di Muriel e chiude la saracinesca davanti a Pasalic. Nel secondo tempo, al di là del 2-1 di Lookman, sbarra la strada a Hojlund. Jeremy TOLJAN ...I nerazzurri, grazie alla vittoria sui neroverdi, superano il Napoli al primo posto con una rimonta firmata Pasalic e Lookman.