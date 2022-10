(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Le(residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), strutture di cura che hanno preso il posto dei manicomi giudiziari, create per curare e accogliere gli autori di reato giudicati infermi o seminfermi di mente,diin nuovi manicomi criminali. Questi centri si stanno infatti riempiendo di persone che non dovrebbero essere lì. I giudici tendono a utilizzare le 31italiane come “parcheggio” di indagati sottoposti a misure di detenzione provvisoria, la cui infermità di mente non è stata ancora accertata oppure di detenuti con problemi psichiatrici sviluppati in carcere. È questa la dura denuncia della Società Italiana di Psichiatria (SIP) contenuta in uno studio pubblicato sul Journal of Psychopathology e discusso in occasione del congresso nazionale in corso in questi ...

AGI - Agenzia Italia

...di trasformarsi in nuovi manicomi criminali. Questi centri si stanno infatti riempiendo di persone che non dovrebbero essere lì. I giudici tendono a utilizzare le 31italiane come "...... per cui si rende necessario dare corso al piu' presto alla realizzazione delle nuovepreviste. in quanto in numero minore rispetto agli uomini,di essere escluse da percorsi specifici ... Le Rems rischiano di trasformarsi in manicomi La denuncia della Società Italiana di Psichiatria che spiega come le REMS, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, stiano diventando il contenitore di tutto ciò che il carcere non vuole, ...Davide Garzia potrebbe lasciare il carcere per essere trasferito in una Rems, le strutture sanitarie nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici ...