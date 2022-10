Fdi | “Minacce a La Russa con stella a 5 punte su sede Garbatella”

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al Presidente del Senato Ignazio La, bersaglio difirmate con laa cinquedelle Br sulladi Fratelli d’Italia nel quartiere romano dellafrequentato da Giorgia Meloni”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami. “Si tratta di un episodio grave e inquietante, ancora una volta con la simbologia del terrorismo rosso, solo l’ultimo di una serie e che segue le lettere dirivolte a Giorgia Meloni inviate al quotidiano L’Adige lo scorso settembre. Sono episodi che riportano alla memoria gli Anni di Piombo e un clima d’odio del quale l’Italia, tanto più in un momento difficile come questo, non ha davvero bisogno. Ci auguriamo che anche il Partito Democratico e la sinistra non ...

Lo scrive sui social la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici e insulti. La Russa Garbatella ti schifa. È la scritta scoperta nella tarda serata di ieri sulla serranda della sede di Fratelli d'Italia (in precedenza del Msi) nel quartiere romano della Garbatella. Venerdì è comparsa una scritta in una sede di Fratelli d'Italia contro il neo presidente del Senato, con tanto di stella a 5 punte.