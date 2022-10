F1 | Sebastian Vettel | “Arriverà il momento in cui nessuno si ricorderà di me  Niente dura per sempre”

(Di sabato 15 ottobre 2022)si prepara per il ritiro dal Mondiale di F1. Il quattro volte campione del mondo è pronto per salutare la massima formula al termine della stagione in corso, un lungo cammino iniziato nel cuore dell’estate in concomitanza con il GP d’Ungheria. Il #5 di Aston Martin ha riportato ai microfoni di ‘Speedweek.com’ le proprie sensazioni alla vigilia della trasferta di Austin (Texas), tappa che segnerà l’inizio dell’ultima fase del campionato che comeci accompagnerà verso l’epilogo di Abu Dhabi. L’ex alfiere della Ferrari ha riportato ai media: “ilin cuisidi me.per. In ogni caso non mi importa molto della situazione, le varie persone possono ...

