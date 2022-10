Uccide la madre e poi chiama i carabinieri ad Arezzo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un uomo di 48 anni ha ucciso lanel sonno e poi hato ia Calbenzano, frazione di Subbiano in provincia di. Assunta Almerini, 85 anni, viveva con il figlio che aveva problemi di tossicodipendenza in una villetta nel nord della frazione. L’omicidio sarebbe avvenuto alla fine di una lite. «Venite, ho ammazzato mia», ha detto l’uomo ai militari. Poi è stato portato all’ospedale e in caserma. Gli inquirenti stanno adesso cercando di ricostruire quello che è accaduto. L’ipotesi è che il 48enne abbia prima cercato di soffocare lae successivamente l’abbia uccisa di botte. Le indagini sono ancora in corso. su Open Leggi anche: Voghera, chiuse le indagini sulla morte di Youns El Bossettaoui: l’ex assessore leghista Adriatici verso il ...

Tragedia familiare in provincia di Arezzo: il figlio, 48 anni, ha ucciso a botte la, 85 anni, al culmine di una lite. E' successo la notte scorsa a Calbenzano, nel comune di Subbiano, in Casentino. L'omicidio è avvenuto nella casa in cui i due convivevano: secondo una prima ...Non è chiaro se, dopo aver ucciso l'anziana, abbia tentato di togliersi la vita. Come riportato dall'agenzia di stampa 'Ansa', sul luogo del delitto si è recata anche la pm di turno Francesca ...L'uomo, 48 anni, aveva problemi di dipendenza. Secondo quanto emerso al momento, la donna sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso ...Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre di botte e poi ha telefonato i carabinieri per confessare, è accaduto a Calbenzano in provincia di Arezzo ...