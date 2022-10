Regno Unito | Truss chiede le dimissioni a Kwarteng Frizioni tra i Tory - Esteri - quotidiano net

Cade la testa al cancelliere dello Scacchiere in mezzo al caos finanziario. Alle 15 conferenza stampa della premier ...Schermaglie che non solo fanno riemergere la questione della divisione dei poteri nel, ma potrebbero sottintendere la possibilità che esista già un attrito, foriero di future, più ...Il governo britannico di Liz Truss è già nel caos dopo che il ministro del Tesoro Kwasi Kwarteng è stato rimosso dall'incarico nella giornata odierna. Lo confermano dalla Bbc citando fonti vicine a Do ...Cade la testa al cancelliere dello Scacchiere in mezzo al caos finanziario. Alle 15 conferenza stampa della premier britannica ...