Calciomercato.com

totale. I calciatori bianconeri contestano all'allenatore la decisione del ritiro, che infatti è stato edulcorato rispetto alle previsioni iniziali. Ma soprattutto, ad essere sotto accusa, sono ...Non è il meno dieci dal Napoli capolista. E nemmeno il meno sette dal quarto posto che vale la Champions o il vento che spinge verso l'eliminazione dall'Europa che conta. Alla Juventus ilè calato sulla Continassa, ma il meteo non c'entra, così come la crisi energetica. A essersi raffreddato è piuttosto il rapporto tra Massimiliano Allegri e la squadra, se mai si può ipotizzare ... Juve, gelo tra Allegri e la squadra: decide Elkann, anche su Agnelli Dopo la sconfitta di Haifa Allegri ha deciso di rimanere in ritiro alla Continassa fino a Sabato quando si svolgerà la partita Torino - Juventus. Juventus - Tra la squadra e il tecnico sembrerebbe ess ...Lo scrive La Gazzetta dello Sport. La Juventus in ritiro sembra non trovare le giuste alchimie tra giocatori e Allegri, c’è del gelo tra le parti e anche il confronto non c’è stato. La Juventus in rit ...