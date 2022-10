Hellas | Bocchetti | “La società mi ha scelto e sono contento Darò il massimo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Salvatore, nuovo tecnico gialloblù, ha parlato nella prima conferenza stampa pre match. Ad aprire la seduta le parole del Presidente Maurizio Setti: “Il mio intervento è molto semplice: do un grande bocca al lupo ad un mio ex giocatore che adesso avrà un futuro da giocatore. Gli auguro di fare un grande percorso. Partiamo in salita, ma siamo convinti delle scelte fatte. Tengo a specificare che in questasi prevede sempre il rispetto dei ruoli, assurdo che venga scritto chei ragazzi a decidere chi vada via e chi resti”. Intervenuto in conferenza anche Marroccu: “Mi sembra doveroso ringraziare lo staff di Cioffi, e soprattutto Cioffi, per il lavoro svolto. Le vicissitudini non ci hanno portato buoni risultati, e per questo abbiamo deciso cambiare la guida tecnica. L’unico pensiero che abbiamo avuto è stato ...