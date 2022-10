(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un triangolo amoroso decisamente non pacificato quello traFiordelisi ,edDonnarumma . Sono nella casa del Gf Vip da appena un mese eppure i due concorrenti ...

Poi sposò Gianni Sperti' Gf, lotra Antonino ed Edoardo: 'Mi farò fare da Antonella tanti di quei massaggi…' Lotra Antonino Spinalbese ed Edoardo, iniziato qualche giorno ...Ieri sera al Grande Fratelloc'è stato un accesissimotra Wilma Goich e Carolina. In questa circostanza le due non se le sono certo mandate a dire, anzi. Una volta finita la lunga diretta entrambe si sono poi sfogate ...Un triangolo amoroso decisamente non pacificato quello tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnarumma. Sono nella casa del Gf Vip da appena un mese eppure i ...Una volta conclusa l'ottava edizione del GF Vip, gli animi di alcuni concorrenti si sono riscaldati. Nella notte, infatti, Edoardo Donnamaria si è ...