Gazzetta | i giocatori della Juve contestano ad Allegri la scarsa comunicazione e i metodi superati

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladello Sport scrive di una situazione di totale freddezza tra Massimilianoe intus. Gelo totale. I calciatori bianconeriall’allenatore la decisione del ritiro, che infatti è stato edulcorato rispetto alle previsioni iniziali. “Quasi tutti giudicano il ritiro una misura inutile al fine di risolvere una crisi che perdura a tutti gli effetti da inizio stagione, mentre alcuni guardano al provvedimento come una mera punizione. Di sicuro il malumore generale ha fatto sì che la squadra abbia chiesto e ottenuto di non fermarsi alla Continassa mercoledì sera, dopo essere tornata da Israele”. Ma soprattutto, ad essere sotto accusa, sono ladel tecnico e le sue scelte in allenamento, che i ...

La Gazzetta dello Sport

Ricordiamo che dal ritiro punitivo sono esclusi, a sorpresa, iinfortunati come Di Maria. ... Il quasi ammutinamento Il CorSport scrive: LaScintille tra idelle due squadre. Cartellini gialli pure per Stankovic e Immobile. DOPPIA RIMONTA Nella ripresa Sarri copre il vuoto di Lazzari con l'innesto di Marusic in difesa (out ... Occasione a Zagabria, si può vincere un caffè con due giocatori della Dinamo Non è andata secondo i programmi la primissima parte di esperienza di Divock Origi con la maglia del Milan, nè secondo i piani del club e di Pioli che ha sottolineato ...Milwaukee nettamente davanti a tutti nella division. Chicago e Cleveland possono puntare ai playoff, nonostante qualche punto di domanda. Pistons e Pacers guardano al futuro ...