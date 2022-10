Elon Musk chiede soldi al Pentagono per continuare a fornire la rete internet all’Ucraina

(Di venerdì 14 ottobre 2022)alperStarlink. L’imprenditore ha inviato a settembre una lettera per avvisare che non è in grado di sostenere i costi delladi comunicazione donata a Kiev. Minacciando di porre fine al servizio se gli Usa non si faranno carico degli oneri.ha fatto sapere che la sua SpaceX ha speso finora 80 milioni di dollari. E che i costi potrebbero superare i 120 milioni entro la fine del 2022. «Non siamo nella posizione di donare altri terminalio di finanziare i terminali esistenti per un indefinito periodo di tempo», ha scritto nella lettera rivelata dalla Cnn il direttore di SpaceX per le vendite governative. Il ...

... per mantenere in funzione il sistema satellitare Starlink, importantissimo per i militari ucraini, ha rivelato la Cnn Secondo un documento esclusivo ottenuti dalla Cnn,avrebbe richiesto ...L'agenzia federale di controllo della Borsa degli Stati Uniti (Sec) sta indagando super il suo "tiro alla fune" nell'operazione di acquisto di Twitter: prima la proposta, la marcia indietro e infine la riapertura dei termini iniziali. Gli avvocati di Twitter Inc. hanno ... Usa, Elon Musk sotto inchiesta per l'operazione Twitter Twitter rende noto che Elon Musk è sotto inchiesta Sec per "la sua condotta in relazione all'acquisizione" della società di social media, secondo alcuni documenti depositati in tribunale. Gli avvocati ...L'agenzia federale di controllo della Borsa degli Stati Uniti (Sec) sta indagando su Elon Musk per il suo “tiro alla fune” nell'operazione di acquisto di Twitter: prima la proposta, la marcia indietro ...