Covid | quarta dose | ecco i vaccini più aggiornati Ma i non vaccinati | numeri sconcertanti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia disegna una pandemia in rinnovata crescita. L'indice Rt è salito infatti a 1,30 rispetto all'1,18 della settimana scorsa e otto regioni sono classificate a rischio alto. Con la crescita dei contagi, sale la preoccupazione di essere infettati dalle nuove varianti del virus. Laanti-, nella sua formulazione più aggiornata, ovvero quella modellata per contrastare le varianti Omicron 4 e 5, è già disponibile. Inutile però, afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, incaponirsi chiedendo l'ultimo modello: “Entrambi i farmaci, anche la “penultima” versione del vaccino, funzionano bene”. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe della settimana dal 5 all'11 ottobre ha segnato un aumento dei ricoveri ...

Iscriviti subito Come prenotare ladose di vaccino contro- 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...Iscriviti subito Come prenotare ladose di vaccino contro- 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...La vittima è un uomo di oltre settanta anni, vaccinato e affetto da altre patologie. In tutto 96 pazienti in ospedale, di cui 2 in rianimazione ...Catalogna è all'inizio di a covid-19 nuova crescita. Gli esperti non vedono questo aumento come le precedenti ondate di pandemia, ma tutti presumono che ci ...