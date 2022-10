Camera | Tajani “Dal centrodestra prova di grande compattezza”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni e buon lavoro a Lorenzo Fontana nuovo Presidente delladei deputati. Ilha dato dimostrazione di. Non tradiremo la fiducia degli italiani. Avanti!”. Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

