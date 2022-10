Camera | Letta | Fontana? Italia non merita questo sfregio Primo è essere contento è Putin”

Agenzia ANSA

Così il segretario del Pd Enricoha commentato l'elezione a presidente delladei Deputati del leghista Lorenzo Fontana. "La scelta fatta dallava contro gli interessi dell'Italia e la sposta sempre più lontana dal ...In questo momento bisogna essere uniti e determinati', aggiunge. Ore 9.25: Tajani, 'Forza Italia voterà Fontana' 'Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente delladei deputati'. ... Camera, Letta: "Una scelta non per l'interesse del Paese" - Italia ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo del Parlamento non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all’omologazione. L’Italia deve dare forza alla propria peculiare natura senza o ...Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in un tweet dopo l'elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.