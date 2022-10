Porsche - 911 GT3 RS | nuovo record al Ring in 6 minuti e 49 secondi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laha stabilito unprimato al Nürburg: la 911 GT3 RS con Weissach Package e pneumatici Michelin Cup 2 R è infatti la 911 più veloce della storia, con un tempo di 6, 49e 328 millesimi sul tracciato di 20,83 km e di 6, 44e 848 millesimi su quello da 20,6 km. Al volante della vettura il brand ambassador Jörg Bergmeister, che ha partecipato allo sviluppo ed è riuscito a spremere il massimo dalla due posti tedesca nonostante la pista non fosse in condizioni ideali a causa del vento e delle basse temperature. 860 kg di downforce e 525 CV. Alla GT3 RS ha messo in luce tutte le sue qualità: le soluzioni estreme introdotte per la prima volta sulla stradale hanno infatti dato i loro frutti, permettendole di ...