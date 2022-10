TGCOM

... rispettivamente nel 2017 e nel 2018, dall'appuntamento politico alil 16 ottobre è quindi ... a cominciare dall'Assemblea Nazionale del Popolo, organo legislativo delcinese, e sui media ...La Lombardia, con gli oltre 9 milioni di abitati suddivisa in 4 circoscrizioni è la più rappresentata alla Camera (64 deputati), mentre il Molise ha solo due deputati e la Valle d'Aosta ... Parlamento, via alla XIX legislatura: età, provenienza e genere dei nuovi eletti Si apre il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Cosa ha portato a casa il presidente cinese in 10 anni di leadership ...Dodici sono stati eletti in regione, quattro nei proporzionali di altri territori. I numeri, i ritratti, chi è il più giovane e il più anziano: tutto quello ...