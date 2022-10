Non funziona nulla | lo sfogo di Cingolani svela che roba è la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dev' essere stata la spinta del coming out day. Fatto sta che Roberto, ministro della Transizione ecologica, a pochi giorni dal passaggio dei poteri dal "governo dei migliori" al nuovo esecutivo espressione del voto del 25 settembre, ha finalmente confessato: «La principale difficoltà che ho incontrato al ministero è stata l'assoluta mancanza di ogni livello minimo di organizzazione». Non male per quello che era considerato il fiore all'occhiello del governo Draghi, quel ministero nuovo di zecca voluto dal M5S, sorto dalle ceneri del vecchio dicastero dell'Ambiente e rafforzato dalla delega sull'energia. ATTO DI ACCUSA - «Ho lavorato in grandi istituti di ricerca in mezzo mondo e poi in agenzie quotate», si è sfogatonel corso di un webinar della Rcs academy, e «ci sono meccanismi organizzativi dai quali non si può prescindere. ...