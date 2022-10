Juventus | un ex Napoli in caso di esonero di Max Allegri

RaiNews

Non saranno concessi, però, altri momenti di appannamento come controed Empoli: due passaggi a vuoto, che però appartengono al passato. E che sono serviti a Vanja per crescere ancora.... in modo meritato e prepotente si stanno imponendo due realtà come Atalanta e, poi c'è la ... parlando della. Sul momento di Dybala, invece, commenta: 'A Paulo posso solo fare un grande ... Il Napoli vince anche a Glasgow. Disfatta Juve in casa We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Sul Corriere dello Sport: “Napoli unico!“, “Ajax demolito (4-2): Spalletti vola negli ottavi a punteggio pieno”, “Quarta vittoria su quattro, gli azzurri ...