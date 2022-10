Inzaghi | ' ' In Spagna si ricorderanno a lungo dell' Inter' '

La prestazione maiuscola offerta dall'Inter contro i blaugrana sarà tra quelle da ricordare secondo il tecnico nerazzurro Simone ...... Simone, in conferenza stampa, ha voluto rispondere per le rime agli avversari, dicendo: 'Non ho motivi di rivalsa, so il percorso che ho fatto e penso che qui inlo apprezzeranno. ...Bastoni lancia splendidamente per Barella che sfrutta la dormita di Piquè sulla linea del fuorigioco, si infila tra le maglie avversarie e infila Ter Stegen con un bel mancino in girata. (SPAGNA) (ITA ...Calciomercato, Inter avvisata: le ultime notizie che trapelano dalla Spagna lasciano con il fiato sospeso i nerazzurri.