Il Corriere dello Sport | Agnelli scuote la squadra | “Non è colpa del tecnico se non vincete un tackle”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Andreaha confermato Massimiliano Allegri pubblicamente ma anche all'internospogliatoio. Come riporta il, il presidente bianconero ha chiesto ai calciatori di assumersi la loro responsablità dopo la disfatta in Champions League contro il Maccabi Haifa. "Non può esseredell'allenatore se non riusciamo a vincere un", una delle frasi del numero 1 del club, riportate dal quotidiano. Occhi puntati quindi sui singoli. Sullo sfondo un Massimiliano Allegri sempre più blindato. Da stamattina parte il ritiro in vista del derby nella settimana più delicata degli ultimi dieci anni in casa Juve.

Commenta per primo A tutto campo. Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic - Savic, torna a parlare del suo assistito in un'intervista concessa alSport: ' Rumors sulla Juve Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej . La Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace . Sappiamo tutti che ...Da Toronto , Lorenzo Insigne è intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese e dei problemi personali che ha affrontato nelle ultime settimane: " E' ... Anche la BBC esalta Spalletti: "E' un genio sottovalutato" “Giocare al Camp Nou non è per niente stressante”, scrive Alessandro Bastoni dopo aver ripreso Nicolò Barella mentre viene trasportato stremato su un cartello sollevatore da Federico Dimarco. Fonte: I ...TRIESTE - Massimo Pavanel è il nuovo allenatore della Triestina. Lo ha annunciato la società alabardata con un post sui propri canali societari. Per il tecnico veneto, si tratta di un ritorno. Ha firm ...