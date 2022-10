Emma Marrone | “É tutto un bordello” | lo sfogo della cantante e la commozione dei fan

(Di giovedì 13 ottobre 2022)loa cuore aperto sui social è diventato virale qualche ora fa, e i suoi fan non se ne sono accorti. Ecco le parole delL’artista salentina non si è in uno dei momenti migliorisua vita. Suo padre è scomparso poche settimane fa, lasciandola con il cuore vuoto. Nonostante L'articolo proviene da KontroKultura.

... la manifestazione autonoma e parallela focalizzata sul cinema per e dei più giovani, dove, mercoledì prossimo, terrà una masterclass la collegaprotagonista del film di Stefano ...Elodie,, Michele Bravi, Casadilego (che vedremo sempre a Alice al suo esordio comne attrice in My Soul Summer di Fabio Mollo). "Mettere in piedi The Land of Dreams - continua il regista -...Parte oggi l’edizione numero 17 del festival, la prima curata da Gian Luca Farinelli e Paola Malanga. L’apertura è affidata a «Il Colibrì» di Francesca Archibugi ...Dove abita l'ex giudice di X-Factor Ecco cosa sappiamo sulla nuova casa di Emma Marrone e, soprattutto, dove si trova ...