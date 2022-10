ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2022 | MONTALBANO 18 | 2% ARRESTA EMIGRATIS 14 | 4% | CHI L’HA VISTO | X FACTOR | I FATTI VOSTRI 10%

(Di giovedì 13 ottobre 2022)TV 12· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 751 18.30Storie Italiane – 754 16.30È Sempre Mezzogiorno! – 1554 16.30Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1455 18.80Vita in Diretta – 1918 20.50Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIl Commissario– 3022 18.20 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – ...

Tanto che si aspettanorecord per tutti i media per il 6 giugno dell'incoronazione. A proposito di cocchio d'oro, c'è un recente precedente, quello della carrozza d'oro del re d'Olanda . Solo ...E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni Amazon Prime Day di: le ultime offerte ...è abituato ad avere opinioni forti e a spettacolarizzare la sua attività per guadagnare, ha ...Emigratis programma Pio e Amedeo ascolti tv : quando ha fatto la terza puntata ieri sera 12 ottobre 2022 su Canale 5Il 13 ottobre esce su Netflix The Playlist, una miniserie che racconta la storia della nascita di Spotify, l'app di streaming musicale più famosa al mondo.