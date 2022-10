Terremoto a Roma | quattro scosse nel Sud-Est della Capitale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una scossa didi magnitudo 2.1 è stata avvertita alle ore 23,39 alle porte die nel quadrante sud-est. L’epicentro, si legge in un tweet dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato 5 km a nord di Ciampino, a una profondità di 9 km. L’Ingv segnala che successivamentedidi magnitudo comprese tra 1.9 e 2.1 sono avvenute tra le 23:38 e le 23:55 tra la zona di Tor Vergata e la borgata Finocchio. Non si segnalano danni a persone o cose. October 11, 2022 su Open Leggi anche:al largo di Taiwan, scossa di magnitudo 5.7: oscillano i palazzi a Taipeivicino il Monte Bianco, scossa al confine tra Italia, Svizzera e Francia di ...

Una lieve scossa di, di magnitudo 2.1 , è stata avvertita alle ore 23,39 alle porte die nel quadrante sud - est della Capitale. L'epicentro, si legge in un tweet dell'Ingv (Istituto Nazionale di ...