(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il raduno della Nazionale italiana disi è concluso ad, in Germania, con ia cui hanno preso parte soltanto alcunipresenti sul ghiaccio tedesco. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha operato delle scelte in virtù del grandi carichi di lavoro a cui sono sottoposti gli atleti in questo periodo. SuiRiccardo Lorello (C.P. Pinè) è sesto in 6’42?39, mentre Daniele Di Stefano (Noale Ice) è ottavo in 6’44?45: per entrambi ci sono il primato personale ed il minimo necessario per prendere parte alle tappe di Coppa del Mondo sulla distanza. Sui 1000Alessio Trentini (V.G. Pergine) è 14° in 1’11?60, Francesco Betti (Fiamme Oro) è 16° ...

OA Sport

La Federazione Italiana sport del ghiaccio (FISG) ha annunciato oggi i convocati della Nazionale azzurra di pista lunga diper il ritiro di Inzell (Germania) che si svolgerà dal prossimo venerdì fino al 9 ottobre in vista della stagione ventura. Pochi giorni fa si è concluso il raduno di Livigno e la squadra ...Queste le parole del direttore tecnico Maurizio Marchetto: ' Nonostante qualche giornata con un meteo impervio, a Livigno abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso a Inzell iniziamo il primo raduno sul ... Speed skating, i risultati degli azzurri nei test di Inzell: buoni i riscontri sui 5000 metri maschili Essex Skating Club performed phenomenally well in the British Inline Speed Skating Championships 2022 season. The skaters competed in the British indoor, outdoor and marathon championships as well as ...A team of six Whanganui club skaters made the trip to Timaru in September to compete in the 2022 Oceania Speed skating championships. The event was scheduled to take place between September 8 to 10, ...